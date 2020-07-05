3456 إصابة جديدة بكورونا في الدول الخليجية

2020/07/05 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت الدول الخليجية، اليوم الأحد، وفيات وإصابات وحالات شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد.وزارة الصحة الإماراتية أعلنت تسجيل 683 إصابة جديدة بكورونا، و440 حالة شفاء، وتسجيل حالتي وفاة.وبذلك يصبح إجمالي الإصابات 51540 حالة، فيما حالات التعافي بلغت 40297 ووصل عدد الوفيات إلى 323 حالة.وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، وفاة 10 مصابين بفيروس […]

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