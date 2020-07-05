دماء “الطفل الجريح” يدفع الأطراف لترامي “كرة المسؤولية” نحو بعض.. هل تحدث إطلاقات منظومة الدفاع ثقبًا بهذا العمق؟

2020/07/05 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جدل في طريقه للانبثاق، وتبادل اتهامات بين الصواريخ المهاجمة ومنظومات الدفاع، حول من يتحمل دم المدنيين وتحديدًا الطفل الذي لايتجاوز عمره عامين، والذي فجع على الرعب والدم فجر اليوم الاحد بعد استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا.انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي فجر الاحد وبعد سماع دوي انفجارات، اظهرت تعرض شقة […]

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