2020/07/05 | 16:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة رئيس مجلس علماء قضاء الفلوجة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة رئيس مجلس علماء قضاء الفلوجة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).