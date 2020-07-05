رغم وصول الوفيات الى 130 الف ..ترامب يعلن النصر على كورونا !

2020/07/05 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاحد ، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ادعى في خطابه بمناسبة يوم الاستقلال انه تم النصر على فايروس كورونا مع ان اعداد الوفيات وصلت الى 130 الف حالة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب مازال يتهم الصين بتفشي الوباء في خطاب مثير […]

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