مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بأولى جلسات الأسبوع

2020/07/05 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أغلق مؤشر” البورصة” العراقية، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.31% , متوقفا عند 432.95 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 11 شركة, وارتفاع أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 7 شركات على أسعار أسهمها .وبلغ عدد الأسهم المتداولة 468,729,845 سهما, بقيمة 446,397,632 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 258 صفقة , شملت 23 شركة مساهمة, […]

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