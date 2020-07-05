دخول الوجبة الثانية من اسطوانات الأوكسجين الطبي عبر الشلامجة

2020/07/05 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت هيأة المنافذ الحدودية دخول الوجبة الثانية من اسطوانات غاز الأوكسجين بعدد (600) اسطوانة بعد استلام الوجبة الأولى قبل ايام بعدد (500) اسطوانة من مجمل الاسطوانات المتفق وصولها من الجانب الإيراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي والبالغ عددها (4000)اسطوانة.

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