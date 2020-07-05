الأكبر منذ 2019.. نزوح 7 مليارات دولار من صناديق الأسهم

2020/07/05 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجل الأسبوع الماضي أكبر نزوح للتدفقات المالية لصناديق الأسهم منذ ديسمبر من العام الماضي، بحسب تقرير لبنك أوف أميركا.وبحسب تقرير البنك، فقد تم نزوح 7.1 مليار دولار من صناديق الأسهم الأسبوع الماضي، في حين ضخ المستثمرون حوالي 15 مليار دولار في صناديق السندات وملياري دولار في الذهب.وفي الأسواق الناشئة، خسرت الصناديق […]

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