2020/07/05 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ يقيل جميع مدراء البلديات في الأقضية والنواحي دفعة واحدة.. وهذا هو السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ يقيل جميع مدراء البلديات في الأقضية والنواحي دفعة واحدة.. وهذا هو السبب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ يقيل جميع مدراء البلديات في الأقضية والنواحي دفعة واحدة.. وهذا هو السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).