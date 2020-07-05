الغزي: اللجنة القانونية بالبرلمان تواصل اجتماعاتها للانتهاء من ملحق قانون الانتخابات

2020/07/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي، ان اللجنة تواصلُ اجتماعاتها للانتهاء من ملحق قانون الانتخابات.

وأوضح الغزي في تصريح، ان جدول الملحق الخاص بتوزيع الدوائر المتعددة،يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة، ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، مشيرا الى تواصل المناقشات مع الأطراف السياسية والأممية، ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي.

وأضاف الغزي ان الأمم المتحدة تدعم نظام الدوائر المتعددة، وتعتبره أفضل قانون يعالج الوضع العراقي للفترة الراهنة، لافتا الى ان عدد المقاعد في الدورة الجديدة لن يتغير، لعدم اجراء التعداد السكاني، على ان يتم تحديده في حال اجراء التعداد.

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