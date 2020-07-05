الطيران المدني تكشف مصير “فتح الرحلات”.. وتبرر “تضارب” قرارها مع بيان وزارة النقل

2020/07/05 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، سبب قرارها بإيقاف الرحلات حتى الـ15 من تموز الجاري، والذي جاء متضاربًا في وقت سابق مع بيان لوزارة النقل اكدت فيه استئناف الرحلات المباشرة إلى لبنان.وقالت السلطة في بيان، إنها “تود أن توضح للرأي العام وخصوصا للمسافرين العراقيين في داخل البلاد وخارجة بأنها تبذل جهودا […]

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