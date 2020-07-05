العراق يسجّل 105 حالة وفاة بفيروس كورونا و2125 إصابة جديدة

2020/07/05 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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