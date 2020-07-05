16 اصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين في الانبار

2020/07/05 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا، الاحد، بتسجيل 16 اصابات جديدة في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم بلغت 16 وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكده”.وأضاف، أن “الانبار سجلت ايضا حالتي وفاة”، مبينا ان “المفارز الصحية […]

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