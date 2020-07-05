الصحة تسجل 105 حالة وفاة و 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/05 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد ،الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوضحت في بيان انه تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )، وانها سجلت( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 294بغداد / الكرخ 158مدينة الطب 9النجف الأشرف 159السليمانية 176 أربيل 25دهوك 3 كربلاء 146كركوك 41ديالى 65واسط 86 البصرة 137ميسان 100بابل 47الديوانية 159ذي قار 357 الأنبار 16نينوى 16صلاح الدين 91المثنى 40- الشفاء: 1940 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 283 بغداد الكرخ 370مدينة الطب 16 النجف 81 السليمانية 225 أربيل 32دهوك 11 كركوك 32كربلاء 101 ديالى 35واسط 190 البصرة 50ميسان 104 بابل 99 ذي قار 170الأنبار 5الديوانية 130نينوى 6- الوفيات 105 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 21 بغداد الكرخ 9مدينة الطب 6النجف 3السليمانية 9 كربلاء 1كركوك 4 ديالى 2 واسط 6البصرة 11ميسان 4بابل 3الديوانية 6ذي قار 15الأنبار 2 صلاح الدين 3 مجموع الأصابات : 60479مجموع حالات الشفاء : 33017الراقدين الكلي: 24989 الراقدين في العناية المركزة: 306مجموع الوفيات: 2473

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