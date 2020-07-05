الصحة تسجل 105 حالة وفاة و 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة تسجل 105 حالة وفاة و 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/05 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد ،الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوضحت في بيان انه  تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )، وانها سجلت( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   294بغداد / الكرخ     158مدينة الطب        9النجف الأشرف    159السليمانية          176  أربيل                25دهوك                3                  كربلاء            146كركوك              41ديالى                65واسط                86              البصرة             137ميسان              100بابل                47الديوانية             159ذي قار             357  الأنبار               16نينوى               16صلاح الدين       91المثنى                40- الشفاء:  1940  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   283  بغداد الكرخ     370مدينة الطب        16        النجف          81  السليمانية      225          أربيل           32دهوك         11                  كركوك      32كربلاء        101  ديالى          35واسط           190  البصرة       50ميسان        104  بابل           99  ذي قار        170الأنبار           5الديوانية      130نينوى         6- الوفيات  105     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   21  بغداد الكرخ     9مدينة الطب       6النجف            3السليمانية       9                      كربلاء          1كركوك         4  ديالى            2  واسط          6البصرة        11ميسان         4بابل           3الديوانية       6ذي قار        15الأنبار        2    صلاح الدين       3           مجموع الأصابات :  60479مجموع حالات الشفاء : 33017الراقدين الكلي:   24989  الراقدين في العناية المركزة:  306مجموع الوفيات:   2473

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