2020/07/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

تعلن دائرة صحة ميسان عن تسجيل (100)إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق ، ( حي الزهراء ، حي الشهداء ، حي العامل ، السرية ،حي الثورة ، ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي القاهرة ، عمارات المعهد ،حي الجامعة ، حي الكرامة ، (قضاء : قلعة صالح ، المجر ، الكحلاء ،كما تعلن دائرة صحة ميسان عن شفاء 104حالة ووفاة ( 4 ) حالاتكما ونود أن نبين بأن عدد النماذج المفحوصه 386هذا وقد تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. نؤكد على أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ..



حفاظا على سلامة الجميع..



ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..



حفظكم الله جميعا .

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

مع تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم، فقدت بعض المدن السيطرة على الوباء القاتل منها واحدة عربية شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات والوفيات.

اذ انفجر الفيروس في جنوب الضفة الغربية، بقوة وتحديداً

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )

- سجلت مختبرا

بغداد اليوم - متابعة

طرح طبيب عراقي مؤشرين قال انهما سيمهدان لتناقص عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق على الأمد المنظور فيما حذر من حالة قال انه تضاعف خطر الإصابة ومضاعفاتها بالنسبة للمصابين ممن يختارون العزل المنزلي.

وقال اختصاص طب الأس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 100 اصابة جديدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ميسان توضح التوزيع الجغرافي لـ 100 اصابة جديدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).