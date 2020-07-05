انفجار وبائي في مدينة عربية يفقدها السيطرة على كورونا !

2020/07/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

مع تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم، فقدت بعض المدن السيطرة على الوباء...





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