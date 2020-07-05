الصحة العراقية تسجل 105 حالات وفاة و2125 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 294بغداد / الكرخ 158مدينة الطب 9النجف الأشرف 159السليمانية 176 أربيل 25 دهوك 3 كربلاء 146 كركوك 41ديالى 65واسط 86 البصرة 137ميسان 100 بابل 47 الديوانية 159 ذي قار 357 الأنبار 16نينوى 16 صلاح الدين 91المثنى 40

- الشفاء: 1940 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 283 بغداد الكرخ 370 مدينة الطب 16 النجف 81 السليمانية 225 أربيل 32 دهوك 11 كركوك 32كربلاء 101 ديالى 35واسط 190 البصرة 50ميسان 104 بابل 99 ذي قار 170 الأنبار 5 الديوانية 130نينوى 6

- الوفيات 105 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 21 بغداد الكرخ 9مدينة الطب 6النجف 3السليمانية 9 كربلاء 1كركوك 4 ديالى 2 واسط 6 البصرة 11 ميسان 4بابل 3 الديوانية 6 ذي قار 15 الأنبار 2 صلاح الدين 3

مجموع الأصابات : 60479مجموع حالات الشفاء : 33017الراقدين الكلي: 24989 الراقدين في العناية المركزة: 306مجموع الوفيات: 2473

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 5 تموز 2020

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بيان رسمي

تعلن دائرة صحة ميسان عن تسجيل (100)إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق

، ( حي الزهراء ، حي الشهداء ، حي العامل ، السرية ،حي الثورة ، ابو رمانة

بغداد اليوم - متابعة

مع تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم، فقدت بعض المدن السيطرة على الوباء القاتل منها واحدة عربية شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات والوفيات.

اذ انفجر الفيروس في جنوب الضفة الغربية، بقوة وتحديداً

بغداد اليوم - متابعة

طرح طبيب عراقي مؤشرين قال انهما سيمهدان لتناقص عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق على الأمد المنظور فيما حذر من حالة قال انه تضاعف خطر الإصابة ومضاعفاتها بالنسبة للمصابين ممن يختارون العزل المنزلي.

وقال اختصاص طب الأس

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