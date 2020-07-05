الصحة العراقية تسجل 105 حالات وفاة و2125 اصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة العراقية تسجل 105 حالات وفاة و2125 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   294بغداد / الكرخ     158مدينة الطب        9النجف الأشرف    159السليمانية          176   أربيل                25 دهوك                3                  كربلاء            146 كركوك              41ديالى                65واسط                86              البصرة             137ميسان              100 بابل                47 الديوانية             159 ذي قار             357  الأنبار               16نينوى               16 صلاح الدين       91المثنى                40 

- الشفاء:  1940  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   283  بغداد الكرخ     370 مدينة الطب        16        النجف          81  السليمانية      225           أربيل           32 دهوك         11                  كركوك      32كربلاء        101  ديالى          35واسط           190  البصرة       50ميسان        104   بابل           99  ذي قار        170 الأنبار           5 الديوانية      130نينوى         6 

- الوفيات  105     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   21  بغداد الكرخ     9مدينة الطب       6النجف            3السليمانية       9                       كربلاء          1كركوك         4  ديالى            2  واسط          6 البصرة        11 ميسان         4بابل           3 الديوانية       6 ذي قار        15 الأنبار        2    صلاح الدين       3  

مجموع الأصابات :  60479مجموع حالات الشفاء : 33017الراقدين الكلي:   24989   الراقدين في العناية المركزة:  306مجموع الوفيات:   2473 

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد  5   تموز 2020

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بيان رسمي

تعلن دائرة صحة ميسان عن تسجيل  (100)إصابةجديدة  بفايروس كورونا المستجد،  في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق 

،  ( حي الزهراء   ،  حي الشهداء ، حي العامل  ، السرية ،حي الثورة  ، ابو رمانة

بغداد اليوم - متابعة

مع تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم، فقدت بعض المدن  السيطرة على الوباء القاتل منها واحدة عربية شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات والوفيات.

اذ انفجر الفيروس في جنوب الضفة الغربية، بقوة وتحديداً

بغداد اليوم - متابعة

طرح طبيب عراقي مؤشرين قال انهما سيمهدان لتناقص عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق على الأمد المنظور فيما حذر من حالة قال انه تضاعف خطر الإصابة ومضاعفاتها بالنسبة للمصابين ممن يختارون العزل المنزلي. 

وقال اختصاص طب الأس

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