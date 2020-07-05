2020/07/05 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهد (تيك توك) TikTok، وهو تطبيق شهير لمشاركة الفيديو، تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، لكن يبدو أن الشركة تواجه صراعا كبيرا الآن.وذكرت التقارير أن التطبيق قد يواجه خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات دولار، وذلك بفضل مجموعة “Anonymous” للقرصنة التي تقول: يجب حذف التطبيق على الفور، إلى جانب الحظر الهندي للتطبيق الصيني.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق “تيك توك” مهدد بخسارة 6 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق “تيك توك” مهدد بخسارة 6 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).