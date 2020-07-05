مشهد “لايصدق” في إحدى مستشفيات العراق: هل وضع شخص في ثلاجة الموتى وأكتشفوا إنه مازال حيًا؟

2020/07/05 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشهد ربما يضاف إلى قائمة “شبهات التلاعب بالجثث” الذي سبق وأن كتبت منصة “يس عراق” تقريرًا حوله، أظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” قيام كوادر طبية بإعادة شخص من ثلاجة الموتى إلى صالات المستشفى، مؤكدين أنهم اكتشفوا بأنه “ما زال حيًا!”.واظهر مقطع الفيديو المصور من داخل احدى المستشفيات العراقية، اثنين […]

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