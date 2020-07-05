موقف وبائي “متذبذب”.. حالات الشفاء تقترب “بصعوبة” من عدد الإصابات

2020/07/05 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال عدد الاصابات في العراق، متذبذبًا بين ارتفاع وتناقص بشكل ضئيل، لكنه مازال يدور حول عتبة الألفي ومئة إصابة، حيث اعلنت وزارة الصحة اليوم في موقفها الوبائي، إنه تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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