2020/07/05 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 2125 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1940 حالة ووفاة 105 مصابا في عموم العراق

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