2020/07/05 | 17:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقص بتجهيزات الوقاية لكوادر صحة بابل، وتنسيق مع العتبة الحسينية والصليب لتوفيرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقص بتجهيزات الوقاية لكوادر صحة بابل، وتنسيق مع العتبة الحسينية والصليب لتوفيرها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقص بتجهيزات الوقاية لكوادر صحة بابل، وتنسيق مع العتبة الحسينية والصليب لتوفيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).