الكاظمي يثمّن مبادرة سرايا السلام ومقتدى الصدر بإنشاء مستشفى لمواجه كورونا ويزورها

2020/07/05 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الصحة الى تكثيف الجهود من اجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا وانقاذ المصابين، فيما ثمّن مبادرة سرايا السلام وجهودهم في إنشاء هذا المستشفى الذي سيقدّم خدماته للمواطنين، مقدّما شكره لـ “يد مقتدى الصدر، الذي وجّه بتحويل أحد مقرات سرايا السلام وتأهيله ليكون مستشفى خاصا لاستقبال المصابين بفايروس […]

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