2020/07/05 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن اتفاق مع قوات البيشمركة لإنشاء مراكز مشتركة لتأمين المناطق التي تخلو من حرس الإقليم والقوات الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي: مراكز مشتركة مع البيشمركة لسد جميع الثغرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي: مراكز مشتركة مع البيشمركة لسد جميع الثغرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).