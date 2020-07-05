مهرجان “فني” مرتقب بأيادٍ عراقية يستقطب الجماهير الهولندية.. شعر وغناء العربي يصدح في أوروبا

2020/07/05 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الجماهير الاوروبية، في مدينة لاهاي الهولندية، مهرجانًا فنيًا بأيادٍ عراقية، والمعني بإيصال الثقافات والفنون العربية إلى أوروبا.وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في هولندا عن موعد انطلاق مهرجان “ميزوبوتاميا الدولي “، حيث تم تحديده في الفترة 17- 16 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة لاهاي الهولندية بدورته الرابعة .وقال مدير […]

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