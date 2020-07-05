وزير في حكومة الكاظمي يعلن اصابته بفيروس كورونا

2020/07/05 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

مقال لوزير الثقافة حسن ناظم

تحولات كوفيد

في 26 حزيران الماضي، كشفَتْ نتيجةُ فحص مسحة كو...





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