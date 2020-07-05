البيشمركة تعلن الاتفاق مع الدفاع العراقية على انشاء 4 مراكز تنسيق أمني أحدها في كركوك

2020/07/05 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف امين عام وزارة البيشمركة - جبار ياور عن اهم ما اتفق عليه في اللقاء الاخير الذي عقد في بغداد ...





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