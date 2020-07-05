2020/07/05 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، 05 تموز، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 159 اصابة جديدة بفيروس كورو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجف.. التوزيع الجغرافي لـ 159 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجف.. التوزيع الجغرافي لـ 159 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).