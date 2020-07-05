2020/07/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهران_موشيخ الى مسامع من يهمهم الامر...



بدء من السيد مصطفى الكاظمي مهران موشيخ مهرانالنمسا ،ان حادثة اقتحام احدى مقرات ميليشيات الفصائل المسلحة في ” الدورة “ استقطبت، و بشكل مكثف اهتمام اوساط الرائ العام العراقي، وقد كرست بعض وسائل الاعلام اهتماما كبيرا مبالغا فيها، إذ اعطي لخبر ـ الدورة ـ الاولويه ومنح له مساحة واسعة للتغطية على حساب اخبار تنامي وتيرة انتشار فايروس كورونا القاتل ومش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى مسامع من يهمهم الامر ... بدء من السيد مصطفى الكاظمي - مهران موشيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الى مسامع من يهمهم الامر ... بدء من السيد مصطفى الكاظمي - مهران موشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).