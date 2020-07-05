شيوخ ووجهاء الشبك لـ”العهد نيوز”: السيد السيستاني لكل العراقيين ورمزا للوحدة الوطنية والسلام

2020/07/05 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن المتحدث الرسمي باسم شيوخ ووجهاء الشبك في الموصل حسين زينل علي, اليوم الاحد , بان السيد السيستاني دام ظله لكل العراقيين والاساءة الية من قبل الاقلام المأجورة في صحيفة الشرق الاوسط سيئة الصيت اساءة لكل العراقيين بل ولكل العالم.وقال المتحدث علي في حديث لـ “العهد نيوز” , بان الاساءة لمقام المرجع […]

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