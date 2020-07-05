العراق يبحث في “البروتوكول المصري”.. السفير يزور الوزيرة المصرية ويؤمن اتصالًا بينها وبين التميمي

2020/07/05 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، دعم مصر للعراقيين في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فيما اتفقت مع السفير العراقي في مصر على فتح خط اتصال بين الوزارتين المصرية والعراقية، لاطلاع العراق على البروتوكول العلاجي المتبع في مصر فضلا عن ارسال مساعدات طبية.وقالت وسائل اعلام مصرية إن “هالة زايد استقبلت، اليوم […]

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