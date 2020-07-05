2020/07/05 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن سالار محمود مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، استقالته من منصبه.وقال محمود في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”قدم استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية برهم صالح، بعد ان تولاه للفترة من 1/1/2020 لغاية 30/6/2020 بناء على رغبته الشخصية”.واضاف، ان”الرئيس صالح وافق مشكورا على قبول الاستقالة”، انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الجمهورية يقدم استقالته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الجمهورية يقدم استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).