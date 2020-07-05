ريال مدريد يفوز على بيلباو ويقترب من التتويج بالليجا

2020/07/05 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما وصعبا على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس”، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.بدأ ريال مدريد متحفزا من أجل خطف هدف، خاصة أن الفوز يقرب الفريق كثيرا من لقب الليجا، إلا أن الشوط الأول شهد إهدار أكثر من […]

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