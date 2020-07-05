توقف جهاز فحص كورونا في ذي قار منذ 3 ايام .. وتحذيرات من كارثة

2020/07/05 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتوقف جهاز فحص فيروس كورونا في ذي قار منذ 3 ايام، محذراً من كارثة وبائية.وقال المصدر إن "جهاز ال PCR في مستشفى الإمام الحسين في ذي قار المختص بفحص فايروس كورونا متوقف منذ ثلاث ايام الأمر الذي ينذر بكارثة وبائية سوف تضرب مدينة الناصرية بسبب تاخر ظهور نتائج الفحص للمرضى أو المتوفين".واكد المصدر ان "ثلاجات الطب العدلي تمتلئ بالجثث التي لم يعرف مصيرها أن كانت مصابة أو سليمة من فايروس كورونا".

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