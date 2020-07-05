محترف في الدوري الإنجليزي ينضم لكتيبة ليوث الرافدين

2020/07/05 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر مدرب منتخب الشباب قحطن جثير، استدعاء لمحترف العراقي في صفوف نادي سوانزي سيتي الانجليزي علي الحمادي.وقال والد اللاعب لـ /المعلومة/ إن “مدرب منتخب الشباب قحطان جثير، ابلغنا بان نجلي علي الحمادي سيتواجد ضمن قائمة الفريق استعداداً لنهائيات آسيا”.وأوضح أن “علي، سعيد جداً بهذا الاستدعاء فتمثيل المنتخبات الوطنية شرف لكل لاعب […]

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