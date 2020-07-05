حقيقة ارسال النظام الداخلي لاتحاد الكرة الى “فيفا”

2020/07/05 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة أرسلها للنظام الداخلي لاتحاد الكرة الى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد لـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تواصل كتبة النظام الأساسي للاتحاد لتصل الى صيغة نهائية قبل ارساله إلى الاتحاد الدولي”.وأضاف أن “الهيئة التطبيعية لم ترسل […]

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