تحالف الفتح : ما حصل أمس بالسفارة الأميركية انتهاك لكل الأعراف الدبلوماسية

2020/07/05 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعرب تحالف الفتح عن استغرابه من الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس في بغداد (اجراء اختبار بقصف جوي للمنطقة الخضراء)، معتبرا اياه انتهاك لكل الأعراف الدبلوماسية.وقال التحالف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية يوم أمس في بغداد هو أمر مستغرب وغير مسؤول ويعد […]

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