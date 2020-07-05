الشرق الاوسط لا تستحق العتب

2020/07/05 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سامي جواد كاظم..هنالك معادلة منطقية ان الانسان لا يستغرب عندما يصدر تصرف حسن من شخص اخلاقه حسنة او تصرف مشين من شخص اخلاقه مشينة ، وبخلاف ذلك نستغرب اي سيء يصدر منه تصرف حسن او حسن يصدر منه تصرف سيء ، ويخصنا الشطر الثاني من فكرة مقالنا وانا اوجه سؤالي الى من يعاتب […]

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