نائب سابق: حكومة الكاظمي لن تحقق أي شيء

2020/07/05 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب السابق ماجد شنكالي، الاحد، أن حكومة مصطفى الكاظمي لن تحقق اي هدف وعد به حتى الان ، واصفها بـ “حكومة السوشل ميديا”.وقال شنكالي لـ /المعلومة/ إنه “بعد مرور ما يقارب الشهرين على حكومة مصطفى الكاظمي لم نلمس اي اجراءات او قرارات من شأنها تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به وأعلنه […]

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