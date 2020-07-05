تقنية الفيديو تسهم في تقدم الريال على بيلباو

2020/07/05 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجأ حكم مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا، إلى تقنية الفار.

وسقط البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد في منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء، بسبب وجود تدخل عنيف من داني جارسيا لاعب بيلباو في الدقيقة 70.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء سيرجيو راموس مدافع وقائد الميرنجي، الذي سدد على يمين الحارس سيمون ومنح التقدم لريال مدريد.

المصدر: كووورة

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