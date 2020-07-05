وزير الثقافة يوّضح مراحل تماثله للشفاء من كورونا بعد إصابته بالفيروس

2020/07/05 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاحد، اصابته بفيروس كورونا وتماثله للشفاء.ونشر ناظم على صفحته الرسمية في الفيسبوك مقالا ذكر فيه تفاصيل اصابته وتماثله للشفاء من فيروس كورونا، جاء فيها: تحولات كوفيد في 26 حزيران الماضي، كشفَتْ نتيجةُ فحص مسحة كورونا أني مُصابٌ بكوفيد.فذهبتُ إلى حجرِ النفسِ وتسلّحتُ بما يلزم في […]

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