إغلاق 50 صيدلية مخالفة للشروط الصحية وغير مجازة شمالي صلاح الدين

2020/07/05 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير قطاع الرعاية الصحية الاولية في قضاء الشرقاط مروان الجبوري، اليوم الاحد، عن اغلاق 50 صيدلية غير مجازة في القضاء واطلاق تحذيرات لأخرى مخالفة للشروط الصحية .وقال الجبوري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم تنفيذ حملة واسعة لإغلاق الصيدليات الغير مرخصة والتي تعمل بشكل مخالف لشروط العمل المهني […]

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