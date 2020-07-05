وزارة الشباب تصدر توضيحاً بشأن صفحات عدنان درجال

2020/07/05 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدرت وزارة الشباب والرياضة، توضيحاً بشأن الصفحات الرسمية للوزير عدنان درجال، بعد انتشار الشائعات والصفحات الوهمية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “وزارة الشباب والرياضة، تؤكد ان الصفحات الرئيسية لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال هي المعتمدة”.واضافت ان “الوزارة غير مسؤولة عن الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لذا اقتضى التنويه”.وانتشرت […]

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