كربلاء.. قضاء يعاني من انقطاع الكهرباء وتحذير من موجة تظاهرات

2020/07/05 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء.كشفت الحكومة المحلية في قضاء الهندية بكربلاء، الاحد، عن معاناة يعيشها الاهالي بسبب اعطال المحولات الكهربائية مع عدم توفر البدائل في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا.وقال قائممقام القضاء منتظر الشافعي لـ /المعلومة/ إن “الايام الاخيرة شهدت الشبكة الكهربائية في الهندية اعطالا كبيرة للمحولات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحمال المتزايدة، بيد ان […]

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