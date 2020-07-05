صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 158 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/05 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير ——— ٦أبو غريب ——- ٤الاسكان ——— ٣الاعلام ———- ١البياع ———- ١٢التاجي ——— ٢الحرية ——— ١٤الخطيب ——-٤الدورة ——— ١٤الدولعي ——- ٢الرحمانية —— ٢السيدية ——- ٤الشرطة الخامسة ——— ٢الشعلة ———- ٨الطارمية ——- ٢العطيفية ——- ٣الغزالية ——— ٦القادسية ——- ٥الكاظمية -—— ١٢الكرخ ———- ٥المحمودية —- ٦المنصور ——- ١اليرموك ——- ٢جكوك ——— ٢حي الجامعة —— ٥حي الجهاد ——- ٦حي الخضراء —— ١حي العامل ——— ١٣حي العدل ——— ١سجن الكرخ ——- ١كرادة مريم ——— ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٠

الوفيات:-وفاة/٥٩سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٣٠-وفاة/٤٦سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٥٦- وفاة/٥٦سنة/ذكر/الغزالية/محلة٦٧٣-وفاة/٨٠سنة/ذكر/المحمودية/مجمع المصطفى- وفاة/٦٥سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤٠٩- وفاة/٥٥سنة/ذكر/الدورة/حي المعلمين/محلة٨٢٤- وفاة/٤٧سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٦٠- وفاة/٧٠سنة/ذكر/شهداء البياع/محلة٨٦٧- وفاة/٧٢سنة/انثى/المعالف/محلة٨٣٧

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 294 المُسجلة اليوم بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في بيان، إن "صحة الرصافة سجلت اليوم 294 اصابة جديدة ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، الاحد، اصابته بفيروس كورونا وتماثله للشفاء.

ونشر ناظم على صفحته الرسمية في الفيسبوك مقالا ذكر فيه تفاصيل اصابته وتماثله للشفاء من فيروس كورونا، جاء فيها:

تحولات كوفيد

في 26 حزيران ال

بغداد اليوم النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، 05 تموز، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبر الصحة العامة في النجف اجرى 465 فحصا مختبريا لحا

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