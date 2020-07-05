صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 294 المُسجلة اليوم

2020/07/05 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 294 المُسجلة اليوم بفير...





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