2020/07/05 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة حرس الحدود تضبط حاوية مواد تالفة ومنتهية الصلاحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/05 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة حرس الحدود تضبط حاوية مواد تالفة ومنتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة حرس الحدود تضبط حاوية مواد تالفة ومنتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).