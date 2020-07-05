الشرطة الامريكية تعلن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو

2020/07/05 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين ليلة السبت وسط مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.وقالت الشرطة المحلية إن مجموعة مسلحين ضمت 4 أشخاص أطلقوا النار على تجمع كبير لمراهقين احتشدوا في الساعة 11:35 من ليلة السبت في أحد الشوارع بمنطقة إينغلوود وسط المدينة، ما أدى إلى […]

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