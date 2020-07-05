محافظ الديوانية يرهن توزيع رواتب الموظفين بوصول اشعار من البنك المركزي العراقي

2020/07/05 | 18:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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