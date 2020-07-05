أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 2.84 مليون

2020/07/05 | 18:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا إلى 2.84 مليون حالة، حتى الساعة الرابعة و21 دقيقة صباحاً، بتوقيت أمريكا، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرغ للأنباء.وتعد نيويورك أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حيث بلغ 396 ألفاً و598 حالة.انتهى

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