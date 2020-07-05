16 اصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين في الانبار

2020/07/05 | 18:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفاد مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا، الاحد، بتسجيل 16 اصابات جديدة في مناطق مختلفة من مدن الانبار .

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